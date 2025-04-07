Рютте призвал лидеров ЕС чаще смотреть телевизор и слушать руководство США

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал европейских лидеров чаще смотреть телевизор и прислушиваться к высшему руководству США, комментируя дискуссии о том, что Вашингтон якобы может покинуть Североатлантический альянс.
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