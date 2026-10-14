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Царьград

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Новак: Ситуация с топливом в России улучшается

Новак: Ситуация с топливом в России улучшается

Александр Новак сообщил об улучшении ситуации с топливом в России. По его словам, ряд заводов возобновили работу после ремонта, и ситуация улучшилась с момента последнийх совещаний с регионами.

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