«Роскосмос» приступил к проекту «Грифон» с 136 аппаратами мониторинга Земли

РИАМО - 3 окт. Госкорпорация «Роскосмос» начала реализацию проекта «Грифон», который предполагает запуск 136 микроспутников для обозревания Земли, пишет ТАСС со ссылкой на заявление гендиректора компании Юрия Борисова.
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