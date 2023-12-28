В Кемеровской области погиб ребенок, скатившись с горки на “ватрушке”

В Кемеровской области трагически погиб 8-летний ребенок. Мальчик оказался под колесами грузовика, скатившись со снежной горки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Рождение ребенка и новоселье», – недавно разведенный Константин Меладзе вновь станет отцом
- «Попросил ребенок свежего воздуха», – мама погибшей 12-летней девочки в поезде Тюмень-Адлер рассказала подробности и нашла виновных в трагедии
- «Софа учит французский, я — испанский», – 19-летний сын Ильи Авербуха с избранницей планирует переехать из России
Свежие комментарии