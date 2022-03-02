Происшествия

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Председатель СК России дал ряд поручений о фиксации и расследовании обстрелов Донбасса со стороны ВСУ

Председатель СК России дал ряд поручений о фиксации и расследовании обстрелов Донбасса со стороны ВСУ

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал ряд поручений о фиксации и расследовании новых фактов обстрелов мирного населения Донбасса со стороны Вооруженных сил Украины.

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