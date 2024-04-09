Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Байден действительно предпочтительнее для нас, чем Трамп

Байден действительно предпочтительнее для нас, чем Трамп

Слова Путина о том, что нам предпочтителен Байден на посту президента США могут оказаться вовсе не стремлением облегчить жизнь Трампу, и даже не хитрым ходом, а самой что ни на есть правдой.

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Комментарии
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Владимир Курюкин
уймись дурак
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12 час.
СК
Сергей Ковалев
что в лоб, что по лбу... рулят не президенты, а кукловоды над ними. глобальный частный капитал со своими объективными путями развития, стремящийся к глобальной не просто гегемонии, но полной власти. отсюда, строго говоря, между ставленниками двух партий разницы в стратегическом плане нет, разве что в тактическом.
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9 час.

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