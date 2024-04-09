Байден действительно предпочтительнее для нас, чем Трамп

СК

Сергей Ковалев

что в лоб, что по лбу... рулят не президенты, а кукловоды над ними. глобальный частный капитал со своими объективными путями развития, стремящийся к глобальной не просто гегемонии, но полной власти. отсюда, строго говоря, между ставленниками двух партий разницы в стратегическом плане нет, разве что в тактическом.