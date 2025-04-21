Главная сказка года: состоялась премьера трейлера «Буратино»

Первый трейлер главной сказки 2025 года «Буратино» представили кинокомпании «Водород» и Art Pictures Studio, Национальная Медиа Группа (НМГ), дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» и Art Pictures Distribution при поддержке Фонда кино России.
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