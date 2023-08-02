Польские БТР KTO Rosomak на Украине

Украинские боевики и польский БТР Rosomak, осень 2022 г. Фото Telegram / Dambiev Киевский режим уже получил от Польши большое количество бронетехники, и такие поставки планируется продолжать.
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