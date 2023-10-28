"Ъ": оставивший Крымский мост без защиты офицер Росгвардии пойдет под суд

Во 2-й Западный окружной военный суд поступило уголовное дело о превышении должностных полномочий, возбужденное против бывшего начальника отдела технического развития и ресурсного обеспечения Морского управления Росгвардии, полковника Сергея Волкова, сообщает "Коммерсант".
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