Командующий курдскими формированиями объявил об их роспуске в Сирии

Командующий курдскими формированиями СДС Мазлум Абди объявил об их роспуске в Сирии. «Объявляю о роспуске СДС, курдской автономной администрации и всех подчинённых им военных и гражданских формирований, а также об их полной интеграции в институты государства», — приводит его слова РИА Новости.