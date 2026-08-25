Командующий курдскими формированиями объявил об их роспуске в Сирии

Командующий курдскими формированиями СДС Мазлум Абди объявил об их роспуске в Сирии. «Объявляю о роспуске СДС, курдской автономной администрации и всех подчинённых им военных и гражданских формирований, а также об их полной интеграции в институты государства», — приводит его слова РИА Новости.
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