Вице-мэр Ракова рассказала об открытии нового офиса «Мои Документы» Нагорный

В новом центре для горожан открыто 59 окон приема Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила об открытии нового офиса «Мои Документы» в Нагорном районе на юге столицы.
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