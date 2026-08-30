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Что такое крипто-маркет-мейкеры и как они работают

Что такое крипто-маркет-мейкеры и как они работают

Крипто-маркет-мейкеры — участники торгов цифровыми активами, обеспечивающие ликвидность, необходимую покупателям и продавцам для эффективного заключения сделок.

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