Синоптик рассказал о погоде в выходные в Москве

В пятницу и в выходные дни, 3 и 4 февраля, жителей Москвы ждет переменчивая погода — температура воздуха будет колебаться от слабоположительных до отрицательных значений, из-за чего в столице ожидается гололед.
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