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Силы ПВО за 12 часов уничтожили 180 украинских дронов

Силы ПВО за 12 часов уничтожили 180 украинских дронов

Силы ПВО армии России за 12 часов уничтожили 180 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

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