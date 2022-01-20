Ирине Аллегровой 70! Кто поставил крест на карьере певицы

Накануне юбилея Ирину Аллегрову доставили в кардиологический центр Москвы с гипертоническим кризом. Поклонники и друзья надеются, что несмотря ни на что 20 января они все вже смогут отпраздновать ее день рождения, ведь певице исполняется 70 лет.