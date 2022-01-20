smi.today

1 831 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Светлая
    Уработался бедолага.набивая карман. Противно.Путин присвоил гл...
  • holms sherlok
    Не знают что еще придумать, фантазия кончается.  Наверное снова будут скакать: кто не скачет тот.............РФ не может побед...
  • holms sherlok
    Хорошее предложение.  Срочно премировать....😀😀😀👑👑👑Министр обороны: ...

Ирине Аллегровой 70! Кто поставил крест на карьере певицы

Ирине Аллегровой 70! Кто поставил крест на карьере певицы

Накануне юбилея Ирину Аллегрову доставили в кардиологический центр Москвы с гипертоническим кризом. Поклонники и друзья надеются, что несмотря ни на что 20 января они все вже смогут отпраздновать ее день рождения, ведь певице исполняется 70 лет.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх