В Мангистау напомнили о запрещенных местах для купания

В Мангистауской области определены ряд территорий и мест, где купание запрещено. По словам начальника управления гражданской обороны ДЧС Мангистауской области Ратбека Демеубергена, несчастные случаи происходят из-за неосторожности людей, купания в запрещенных местах, после употребления алкоголя, а также из-за родителей, оставляющих своих детей без присмотра, сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии