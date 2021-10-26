Накипело: Россия отработала ядерный удар по авиабазе США

Много лет США тупо и нагло бравировали отработкой имитации ядерных ударов по России. При этом, в красках расписывая ужасные последствия и беды для России и её непокорного народа после нанесения «справедливых и демократических» превентивных ударов.
Много лет США тупо и нагло бравировали отработкой имитации ядерных ударов по России. При этом, в красках расписывая ужасные последствия и беды для России и её непокорного народа после нанесения «справедливых и демократических» превентивных ударов.
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