Закон и Порядок

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Накипело: Россия отработала ядерный удар по авиабазе США

Накипело: Россия отработала ядерный удар по авиабазе США

Много лет США тупо и нагло бравировали отработкой имитации ядерных ударов по России. При этом, в красках расписывая ужасные последствия и беды для России и её непокорного народа после нанесения «справедливых и демократических» превентивных ударов.

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