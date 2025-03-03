Юра Борисов не получил «Оскар»

Наконец наступило 3 марта, а это значит, что в Лос-Анджелесе наконец началась церемония «Оскар». Удалось ли Юре Борисову заполучить желанную статуэтку?Наконец наступило 3 марта, а это значит, что в Лос-Анджелесе наконец началась церемония «Оскар».