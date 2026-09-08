В «Реале» опровергли информацию о запрете проносить испанские флаги на «Сантьяго Бернабеу»

«Реал» выступил с заявлением по поводу появления информации о том, что на домашний стадион команды «Сантьяго Бернабеу» запретили проносить испанские или региональные флаги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым