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В «Реале» опровергли информацию о запрете проносить испанские флаги на «Сантьяго Бернабеу»

«Реал» выступил с заявлением по поводу появления информации о том, что на домашний стадион команды «Сантьяго Бернабеу» запретили проносить испанские или региональные флаги.

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