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Нижегородская правда

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Число бизнес‑встреч онлайн выросло на 71 % за лето

Число бизнес‑встреч онлайн выросло на 71 % за лето

Нижегородские компании уверенно наращивают цифровизацию бизнес-процессов. Число онлайн-мероприятий увеличилось на 68%, а использование инструментов на базе искусственного интеллекта выросло в 2,5 раза.

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