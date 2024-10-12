В России планируют увеличить расходы на оказание всех видов бесплатной медпомощи

Министерство здравоохранения России подготовило проект Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2025-й, а также на плановый период 2026–2027 годов, где предусмотрен рост расходов на оказание всех видов медпомощи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии