Гурцкая: «Спартак» готов дать Кордобе столько, сколько он хочет. Все переговоры отложены до зимы»

Футбольный менеджер Тимур Гурцкая в эфире VK-канала « Это футбол, брат!Футбольный менеджер Тимур Гурцкая в эфире VK-канала «Это футбол, брат!» заявил, что трансфер нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в «Спартак» не сорвался, а отложен по инициативе стороны футболиста.
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