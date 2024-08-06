В Кировграде проходит оперативно-профилактическая операция «Подросток»

В соответствии с приказом ГУ МВД России по Свердловской области со 5 по 9 августа проводится 2-й этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Подросток» под условным названием «Комендантский патруль».
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