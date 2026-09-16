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Царьград

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Стример Reeflay ищет новую возлюбленную после освобождения

Стример Reeflay ищет новую возлюбленную после освобождения

Стример Станислав Решетняк, известный как Reeflay, отбывший три года заключения за инцидент зимой 2020 года, снова на свободе.

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