Экс-главком НАТО Ставридис испугался российских подводных лодок

Global Look Press/Dani Dorko/ZUMAPRESS.com Возможности российских подводных лодок представляют для Запада серьезную угрозу, заявил адмирал ВМС США в отставке и экс-главком НАТО Джеймс Ставридис в своей статье для Bloomberg.
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