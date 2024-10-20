Исследователи рассматривают несколько возможных сценариев, которые могут ожидать человечество в ближайшем будущем.
Как изменится мир, если все мужчины внезапно исчезнут и на Земле будут только женщины
Комментарии
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Владимир Петров
Чушь. Женщины без мужчин невозможны. Посмотрите, кого родили старые девы.
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12 час.
АЦ
Алексей Цветков
Без мужчин женщины просто потихоньку будут сходить с ума и заканчивать свою физ. жизнь суицидом.
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10 час.
Владимир Алтайцев
Автор чуть не рай нари совал. Но действительность гораздо более жестока. Через некоторое время,исчисляемое максимум десятками лет, остатки человечества вымрут, скатившись до деградации. Человек не медуза, не клонирует себя.
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3 час.
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