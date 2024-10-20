Как изменится мир, если все мужчины внезапно исчезнут и на Земле будут только женщины

Без мужчин женщины просто потихоньку будут сходить с ума и заканчивать свою физ. жизнь суицидом.

Владимир Алтайцев

Автор чуть не рай нари совал. Но действительность гораздо более жестока. Через некоторое время,исчисляемое максимум десятками лет, остатки человечества вымрут, скатившись до деградации. Человек не медуза, не клонирует себя.