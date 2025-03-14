«А дальше весна»: когда в Петербурге пройдет последний снег. Петербург ждет еще несколько снежных дней перед тем, как в городе наступит весна.
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«А дальше весна»: когда в Петербурге пройдет последний снег. Петербург ждет еще несколько снежных дней перед тем, как в городе наступит весна.