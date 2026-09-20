Астраханская погода приготовила компромисс из осенних осадков и летнего тепла

Завтра робкая осенняя сырость попытается ужиться с остатками астраханского зноя. По прогнозам метеорологов, по области ночная прохлада удержится в комфортном диапазоне от 11 до 16 градусов тепла, а днем ртутные столбики вновь достигнут уверенных +26.