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Пункт-А

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Астраханская погода приготовила компромисс из осенних осадков и летнего тепла

Астраханская погода приготовила компромисс из осенних осадков и летнего тепла

Завтра робкая осенняя сырость попытается ужиться с остатками астраханского зноя. По прогнозам метеорологов, по области ночная прохлада удержится в комфортном диапазоне от 11 до 16 градусов тепла, а днем ртутные столбики вновь достигнут уверенных +26.

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