Зеленский выбрал неформальный стиль одежды на Генассамблее ООН

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке, предпочтя необычный для такого события наряд, что заметно выделялось на фоне привычных деловых костюмов большинства участников недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- GS Минобороны России...
- НН «Новая газета» об...
- Прожиточный миним...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым