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Регионы России

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Зеленский выбрал неформальный стиль одежды на Генассамблее ООН

Зеленский выбрал неформальный стиль одежды на Генассамблее ООН

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке, предпочтя необычный для такого события наряд, что заметно выделялось на фоне привычных деловых костюмов большинства участников недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

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