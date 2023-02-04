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Клубный чемпионат мира. 1/4 финала. «Аль-Ахли» сыграет с «Сиэтлом», «Аль-Хилаль» против «Видада»

Египетский «Аль-Ахли» сыграет с «Сиэтлом» из США в 1/4 финала клубного ЧМ. В другом матче дня встретятся марокканский «Видад» и саудовский «Аль-Хиляль».

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