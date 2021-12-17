Ани Лорак, Юлианна Караулова, Стас Костюшкин, Бьянка, Артем Качер, «Бандэрос» и Хабиб исполнят свои же хиты в караоке

18 декабря в 16.30 телеканал «МУЗ-ТВ» покажет звездный суперфинал «Караоке в большом городе», в котором победители выпусков приедут в Москву из разных городов России побороться за звание лучшего из лучших! Главным сюрпризом для участников станет появление с ними в дуэте настоящих суперзвезд, чьи хиты звучали на протяжении всего сезона! Покорить караоке-станцию в вокальном поединке помогут Ани Лорак, Юлианна Караулова, Стас Костюшкин, «Бандэрос», Хабиб, Артем Качер и Бьянка — они впервые споют свои же песни в караоке на баллы.