Русский космонавт поставил рекорд – 1000 суток в космосе

Космонавт из России Олег Кононенко поставил рекорд по суммарной длительности космических полётов. Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, фиксация достижения произошла 5 июня: «Сегодня в 00:00:20 мск космонавт Роскосмоса Олег Кононенко впервые в мире набрал 1000 суток по суммарной длительности космических полётов».
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