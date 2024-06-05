Русский космонавт поставил рекорд – 1000 суток в космосе

Космонавт из России Олег Кононенко поставил рекорд по суммарной длительности космических полётов. Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, фиксация достижения произошла 5 июня: «Сегодня в 00:00:20 мск космонавт Роскосмоса Олег Кононенко впервые в мире набрал 1000 суток по суммарной длительности космических полётов».