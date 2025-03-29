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"Вы уже не будете так смеяться, когда ядерная боеголовка прилетит": иностранцы – о русском подводном крейсере "Пермь"

"Вы уже не будете так смеяться, когда ядерная боеголовка прилетит": иностранцы – о русском подводном крейсере "Пермь"

Иностранцы оценили новый русский подводный крейсер "Пермь".Президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии спуска на воду нового атомного подводного крейсера "Пермь".

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