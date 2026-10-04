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Спорт Уик-Энд

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Вечер невыученных уроков. Одна тройка спасла армейцев от нежданного конфуза

Вечер невыученных уроков. Одна тройка спасла армейцев от нежданного конфуза

ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат Вновь пропустив пять шайб и едва не проиграв в концовке, СКА все-таки вырвал победу в серии буллитов над «Адмиралом».

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