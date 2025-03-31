Главный тренер СКА Ротенберг призвал легионеров «Динамо» уважать Россию

Он обвинил хоккеистов в неподобающем поведении Главный тренер СКА Роман Ротенберг призвал иностранных хоккеистов московского «Динамо» уважать Россию, обвинив их в неподобающем поведении по ходу матча серии первого раунда Кубка Гагарина.
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