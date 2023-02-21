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«Вагнер» возьмет Бахмут в апреле?": В чем лютый троллинг Пригожина

«Вагнер» возьмет Бахмут в апреле?": В чем лютый троллинг Пригожина

Захисники незалежностi мечтали сдать город в феврале, но у Залужного дочь накупила недвижимости, и спасительный драп накрылся медным тазом УкроСМИ ожидаемо процитировали Пригожина о возможных сроках освобождения русской армией Бахмута/Артемовска.

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