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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Сперцяна 8 (3+5) очков в 12 матчах за «Аль-Ахли». Хавбек ассистировал Тоуни в игре с «Аль-Фатехом»

Эдуард Сперцян совершил очередное результативное действие в составе « Аль-Ахли ».  26-летний полузащитник ассистировал  Айвену Тоуни в матче с « Аль-Фатехом » в 8-м туре чемпионата Саудовской Аравии (4:0).

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