У Сперцяна 8 (3+5) очков в 12 матчах за «Аль-Ахли». Хавбек ассистировал Тоуни в игре с «Аль-Фатехом»

Эдуард Сперцян совершил очередное результативное действие в составе « Аль-Ахли ». 26-летний полузащитник ассистировал Айвену Тоуни в матче с « Аль-Фатехом » в 8-м туре чемпионата Саудовской Аравии (4:0).
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