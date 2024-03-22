В ГД внесли законопроект по переводу госорганов на отечественный софт

На рассмотрение Госдумы поступил законопроект, подготовленный Минцифры, предполагающий переход субъектов критической информационной инфраструктуры (госорганов, госорганизаций, банковской сферы, критически-важных объектов) на отечественное программное обеспечение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)