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В ГД внесли законопроект по переводу госорганов на отечественный софт

В ГД внесли законопроект по переводу госорганов на отечественный софт

На рассмотрение Госдумы поступил законопроект, подготовленный Минцифры, предполагающий переход субъектов критической информационной инфраструктуры (госорганов, госорганизаций, банковской сферы, критически-важных объектов) на отечественное программное обеспечение.

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