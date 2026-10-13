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Как украинцы и дипломаты ЕС узнали о дизельной сделке России и США – подробности от The New York Times

Как украинцы и дипломаты ЕС узнали о дизельной сделке России и США – подробности от The New York Times

О новом витке дипломатического кризиса в отношениях Вашингтона и Киева сообщает «The New York Times».

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