Хегсет обозначил свои приоритеты как министра обороны США

Добиться «мира через силу» путем восстановления воинского духа, перестройки вооруженных сил и восстановления сил сдерживания пообещал новый министр обороны США Пит Хегсет в официальном заявлении, опубликованном 25 января на сайте Пентагона.
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