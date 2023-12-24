Конфискация замороженных активов России для передачи их Украине сравнима с катаклизмом. Такое мнение высказал лауреат Нобелевской премии по экономике, профессор Йельского университета Роберт Шиллер в интервью итальянскому изданию La Repubblica.
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