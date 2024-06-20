#Сводка на утро 20 июня 2024 года ▪ На Харьковском направлении продолжаются бои в н.п. Волчанск. Противни пытается эвакуировать раненных и перебросить резервы под артиллерийским огнем наших войск.
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#Сводка на утро 20 июня 2024 года ▪ На Харьковском направлении продолжаются бои в н.п. Волчанск. Противни пытается эвакуировать раненных и перебросить резервы под артиллерийским огнем наших войск.
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