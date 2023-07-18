РИАП "АПРАЛ" МТ

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Эксперт Марочко: Из-за потерь на Купянском направлении, ВСУ отходят с занимаемых позиций без приказа Киева

Эксперт Марочко: Из-за потерь на Купянском направлении, ВСУ отходят с занимаемых позиций без приказа Киева

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил журналистам о серьезных проблемах украинской амии, в которые она угодила под Купянском, неся значительные потери, боевики бросают рубежи и отступают, хотя приказа сверху нет.

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Валерий Фисенко
От Донецка когда отойдут? Второй год уже пошёл
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