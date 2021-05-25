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Перспективы базовых принципов ядерного сдерживания и вероятных угроз в новых геополитических условиях

Перспективы базовых принципов ядерного сдерживания и вероятных угроз в новых геополитических условиях

Выход США из Договора по открытому небу не просто вызвал ответный зеркальный шаг России, но и ознаменовал собой еще один шаг по разрушению глобальной системы международной безопасности, формировавшейся на протяжении всего периода после 1945 года И хотя Москва и Вашингтон сумели договориться о продлении другого ее фундаментального элемента – договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3) до 5 февраля 2026 года, углубляющийся кризис международных отношений между Соединенными Штатами и Российской Федерацией заставляет задуматься о перспективах базовых принципов ядерного сдерживания и вытекающих отсюда вероятных угрозах.

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