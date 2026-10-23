Кто первым обустроит на Луне постоянную базу с надёжным источником энергии, тот станет главным диспетчером в освоении Солнечной системы Игорь Землянский Фото: создано ИИ/Свободная Пресса Пока ведущие мировые державы увязают в бесконечных спорах о земных границах, квотах на нефть, тарифах и санкциях, Россия делает тихий, но тектонический шаг за пределы земной атмосферы.
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