В Россию завезли первую партию яиц из Турции

Россельхознадзор заявил, что первая партия куриных яиц из Турции в объеме 316 800 штук и общим весом 19,3 тонны, была ввезена на территорию России через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" 3 января, передает RT.
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