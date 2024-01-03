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В Россию завезли первую партию яиц из Турции

В Россию завезли первую партию яиц из Турции

Россельхознадзор заявил, что первая партия куриных яиц из Турции в объеме 316 800 штук и общим весом 19,3 тонны, была ввезена на территорию России через пункт пропуска &quot;Яраг-Казмаляр&quot; 3 января, передает RT.

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