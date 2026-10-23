It is still too early to analyze the results of the political career of Vladimir Zelensky. But it may not be premature to try to analyze the deterioration of his situation and his struggle for survival, writes Ted Snyder in The American Conservative.
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