Cтоит ли смотреть сериал «Задача трех тел» от Netflix?

Пожалуй, самый муторный и тягомотный сериал про злых пришельцев. 21 марта на Netflix вышел первый сезон сериала «Задача трех тел» (не путать с одноименным китайским сериалом 2023 года и мультсериалом 2022-го) и сразу же приковал внимание любителей научной фантастики и обычных зрителей.