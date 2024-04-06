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Cтоит ли смотреть сериал «Задача трех тел» от Netflix?

Cтоит ли смотреть сериал «Задача трех тел» от Netflix?

Пожалуй, самый муторный и тягомотный сериал про злых пришельцев. 21 марта на Netflix вышел первый сезон сериала «Задача трех тел» (не путать с одноименным китайским сериалом 2023 года и мультсериалом 2022-го) и сразу же приковал внимание любителей научной фантастики и обычных зрителей.

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