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Энергоактивы Дагестана планируют консолидировать под управлением Россетей

Энергоактивы Дагестана планируют консолидировать под управлением Россетей

МАХАЧКАЛА, 6 января. /ТАСС/. Все энергетические сети Дагестана планируется консолидировать под управлением ПАО "Россети", сообщили в четверг в пресс-службе правительства республики со ссылкой на премьер-министра Дагестана Абдулпатаха Амирханова.

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