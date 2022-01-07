Энергоактивы Дагестана планируют консолидировать под управлением Россетей

МАХАЧКАЛА, 6 января. /ТАСС/. Все энергетические сети Дагестана планируется консолидировать под управлением ПАО "Россети", сообщили в четверг в пресс-службе правительства республики со ссылкой на премьер-министра Дагестана Абдулпатаха Амирханова.