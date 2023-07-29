Лидер польской «партии власти» («Право и справедливость», ПиС) Ярослав Качиньский обрушился с критикой в адрес НАТО.
Поляки готовятся воевать сами, без привлечения НАТО
Комментарии
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Вик Норд
Закончить раз,и навсегда...,и развеять эту подлую нацию по свету,на все четыре стороны,лишив Земной привязки,ввергнув в страдания Вечного Жида,вечного скитальца.
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12 час.
Константин Андриянов
Какие вояки из пшеков!!! Они готовятся не воевать, а лечь под русских. Польша это нация проституток они чувствуют что Россия победит вот и готовятся поменять хозяина который будет её трахать и кормить!!!
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12 час.
ВД
Вовладар Даров
Флаг им в жопу! Пусть только рыпнутся!
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10 час.
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