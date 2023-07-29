Поляки готовятся воевать сами, без привлечения НАТО

Закончить раз,и навсегда...,и развеять эту подлую нацию по свету,на все четыре стороны,лишив Земной привязки,ввергнув в страдания Вечного Жида,вечного скитальца.

Константин Андриянов

Какие вояки из пшеков!!! Они готовятся не воевать, а лечь под русских. Польша это нация проституток они чувствуют что Россия победит вот и готовятся поменять хозяина который будет её трахать и кормить!!!